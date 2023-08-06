Belge çok ama YÖK'ün gündeminde FETÖ yok! İlker Yücel üniversitelerdeki FETÖ tehdidine dikkat çekti

FETÖ akademide hala etkin, kurulan tezgahlar bir bir ortaya dökülüyor ama YÖK sessiz.

Aydınlık Gazetesi günlerdir akademideki FETÖ kumpaslarını ve örgütle iltisaklı kişileri belgeleriyle açıklıyor. Ortaya dökülen verilere rağmen YÖK'ten açıklama dahi yapılmadı.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, FETÖ'nün üniversitelerde tehdit makamında olduğuna dikkat çekti.

FETÖ ile mücadele her ne kadar herkesin dilinde pelesenk olsa da dar bir çevre dışında mücadele eden yok.

Yaptıkları haberler nedeniyle ölüm tehditleri alsa da İlker Yücel, üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasını ifşa eden haberlere devam edeceklerini ifade etti.