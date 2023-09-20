Bolu'da korkutan yangın! Anız yaktılar ormanı kül edeceklerdi

Bolu'da çıkan anız yangını yerleşim birimine sıçramadan söndürüldü. Bolu Belediyesi, Yeniçağa Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Müdahale devam ediyor.

Bolu'da korkutan yangın! Anız yaktılar ormanı kül edeceklerdi
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Bolu'da çıkan anız yangını yerleşim birimine sıçramadan söndürüldü. Merkeze bağlı Bünüş köyünde evlere yakın bir noktada bulunan tarlada anız yangını çıktı.

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BOLU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyen yangının rüzgarın da etkisiyle köy evlerine doğru ilerlediğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi, Yeniçağa Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler sevk edildi.

Bolu'da korkutan yangın! Anız yaktılar ormanı kül edeceklerdi - Resim : 2

Ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangının köy evlerine sıçraması engellendi. Yangın nedeniyle bazı evlerin bahçelerinde bulunan meyve ağaçları zarar görürken bir samanlık kullanılamaz hale geldi. Yanan alan ve ekiplerin bölgede yaptığı soğutma çalışması havadan görüntülendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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