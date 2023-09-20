Terörle mücadele devam ediyor! İstanbul'da teröre büyük darbe

İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik harekete geçti. Ekipler, "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 11 ilçede belirlenen 15 adrese operasyon düzenledi.





DEAŞ ile El Kaide terör örgütlerinin çatışma bölgelerindeki kişilerle irtibatlı oldukları belirlenen 9 kişi operasyon kapsamında yakalandı. Yakalanan 9 yabancı uyruklu şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.