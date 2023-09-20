MEB yazılı tarihlerini açıkladı! Sınavlara hazırlıklar şimdiden başladı

MEB, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 6. ve 9. sınıf öğrencilerini kapsayacak 'ortak sınav' tarihlerini duyurdu. Buna göre 81 ilde ikinci yazılı sınavlarının tarihi belli oldu.

MEB yazılı tarihlerini açıkladı! Sınavlara hazırlıklar şimdiden başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 6. ve 9. sınıf öğrencilerini kapsayacak 'ortak sınav' tarihlerini duyurdu. Buna göre 81 ilde ikinci yazılı sınavları 26-27 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

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MEB'İN YAZILI SINAVI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak "ortak sınav" tarihlerini açıkladı. 81 ilde ilk kez uygulanacak ortak sınavda, ortaoğretim 6. sınıf öğrencileri Türkçe ve Matematik derslerinden sorumlu olacak.

ORTAK SINAV

9. sınıfa giden lise öğrencileri ise 27 Aralık Çarşamba günü Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden ortak sınava tabi tutulacak.

Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek, sınav okul tarafından yapılacak. Sınav kağıtları, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek. Sınavların zorluk derecesi ise diğer yazılı sınavlarla aynı olacak. "Ortak sınav" ile müfredatın işlemesinde okullar arası bütünlük sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# meb # yazılı sınav # milli eğitim bakanlığı # Eğitim-öğretim dönemi
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