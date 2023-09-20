Kalemli tetikçi Rubin şaşırtmadı! Türkiye'nin karantinaya alınması gerektiğini yazdı

ABD derin devletinin psikolojik savaş elemanı Michael Rubin (MAYKIL RUBİN) yine Türkiye'yi hedef aldı. Enerji hatları ve ticaret koridorları üzerine bir yazı yazan Rubin, "Türkiye karantinaya alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ KARANTİNAYA ALIN"

ABD derin devletinin psikolojik savaş elemanı Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürürken "Türkiye'yi karantinaya alın" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

Rubin, ABD'de yayın yapan Washington Examiner (VAŞİNTIN EKSAMİNIR) dergisi, internet sayfasında yayınladığı yazıda Türkiye'yi açık açık hedef gösterdi. Rubin'in yazısı özellikle ticaret yolları ve enerji hatları üzerine yoğunlaşıyor.

TÜRKİYE'NİN DİKKAT ÇEKEN ENERJİ POLİTİKALARI

Rubin, Türkiye'nin NATO'yu güçlendirmek yerine engellediğini yazdı. Türkiye'nin enerji politikasına dikkat çeken Rubin:

- İsrail'in Türkiye'nin en kötü içgüdülerini kontrol altına alabileceğine olan inancı, Kudüs'ün Çin'e karşı geleneksel saflığını yansıtıyor.

Rubin EastMed (İSTMED), Doğu Akdeniz boru hattı için;

- Rusya, İran ve Türkiye'den oluşan Batı karşıtı troykayı bypass ediyordu.

Michael Rubin, G20 Zirvesi'nde ilan edilen Hindistan – Avrupa Ticaret Koridoru'nda Türkiye'nin yer almaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öfke nöbeti geçirdiğini iddia etti. Söz konusu koridor Çin'in ortaya koyduğu Kuşak ve Yol Girişimi'ne alternatif olarak ABD tarafından destekleniyor.

Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin geliştirdiği Irak ve Körfez ülkelerini içine alan Kalkınma Yolu Projesi'ni Hindistan – Avrupa Koridoru içinde yer almasını önerdiğini öne sürdü ve bunun kabul edilmemesi gerektiğini yazdı.

- Türkiye üzerinden transit geçişe bel bağlamak Avrupa'nın ticaretini ve güvenliğini istikrarsız ve değişken Erdoğan'ın ellerine teslim etmek anlamına gelecektir. Batı, hasımlarıyla ortaklarını birbirine karıştırmamalıdır. Belki bir gün Türkiye'nin yönü değişir ve küresel ekonomi ve enerji altyapısına daha iyi entegre olabilir. Ancak o gün gelene kadar Batı için en iyi strateji Türkiye'yi karantinaya almaktır.

Rubin yazısında Rusya ve İran'a aşırı güvenmekle Türkiye'ye aşırı güvenmeyi takas etmek saflık olur ifadelerini kullandı.