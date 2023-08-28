Böyle işten çıkarma görülmedi! İBB'de Murat Ongun'un köpeğinin ısırdığı personel işten atıldı

Çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, köpek tarafından ısırıldı. Şikayetçi olunca da işten kovuldu.

Skandal iddiaya göre, İBB iletişim Koordinatörlüğü'nün bulunduğu Beyoğlu Sütlüce’de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un beslediği cins bir köpek barınıyor.

Ongun'un köpeğinin Ağaç ve Peyzaj A.Ş personeli Hacer Demirlendi'yi iki kez ısırdığı ortaya çıktı.

Murat Ongun'un köpeği tarafından iki kez ısırılan İBB personeli Hacer Demirlendi, şikayetçi olunca işten atıldı.

Bacağında büyük yaralar olan ve sakat kalma tehlikesi bulunan Demirlendi, baskı ve tehditlerle susturulduğunu söyledi. İBB işçisi, Sabah gazetesine onuştu.

Daha sonra köpeğin olduğu Miniatürk'teki parktan alınıp başka bir yerde görev yapmaya başladığını belirten Demirlendi, 26 Haziran 2023'te yine eski bölgesinde çalışmaya başladığını belirtti.

Korktuğu için burada görev yapmak istemediğini şeflerine ilettiğini söyleyen Demirlendi, ‘işten atılma’ tehdit ve mobbinglerine maruz kalarak görevi kabul etmek zorunda kaldığını söyledi.

- Şikayetçi olduktan sonra Ağaç A.Ş personeli olduğum için müdürüm Ali Sukas beni çağırttı. Gittim zorla istifa etmemi istedi. Ben de istifa etmeyeceğimi belirtince kendilerinin işten çıkartacağını belirterek evrakları suratıma fırlattı. Bununla da yetinmeyip ağır hakaretlerde bulundu. Ve şu anda işsiz kaldım. İlgileneceklerine yönelik söz verenler beni işten attı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ongun ise Demirlendi'nin köpek tarafından ısırıldığını doğruladı. İşçinin kovulma nedeninin bu olay olmadığını öne süren Ongun, "Sahada değil ikram personeli olarak çalışmak istedi, ihtiyaç olmayınca kovuldu" dedi.