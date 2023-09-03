Bulgaristan'da orman yangını! Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Edirne'de ekipler teyakkuzda
Bulgaristan'da orman yangını çıktı. Sınıra yakın bölgede çıkan yangın, rüzgârın ektisiyle yayıldı. Yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti.
Bulgaristan'da sınırdaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın yayıldı. Yangın Türkiye tarafına yaklaştı. Edirne'de ekipler teyakkuza geçti.
SINIRA YAKIN BÖLGEDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI
Bulgaristan tarafında devam eden yangına komşu ülke ekipleri müdahale etti. Sınır hattındaki yangının Türkiye tarafına sıçraması ihtimaline karşı bölgede önlem alındı.
Edirne'nin sınır köylerinden de görülen yangın için Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazöz ve tankerlerle bölgede hazırda bekliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı