Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı! Çok sayıda ölü var!

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Lastik botun battığı bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaşanan feci kazayla ilgili Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan açıklama geldi.

Vali İlhami Aktaş, botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığını ve kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, lastik botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını söyleyerek şunları kaydetti:

- İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik. İlk belirlemelere göre 8 ölü var. Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Bununla ilgili netleştirme çalışmalarımız devam ediyor.