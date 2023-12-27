Çankırı'da Deprem Oldu! AFAD Açıkladı
Çankırı'da deprem oldu. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,5 olduğunu açıkladı.
AFAD Çankırı'da deprem olduğunu duyurdu. Deprem 4,5 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olduğu belirtildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2023-12-27
Saat:16:04:12 TSİ
Enlem:41.07556 N
Boylam:33.82361 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/pIPDTmKm3l@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi