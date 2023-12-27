Çankırı'da Deprem Oldu! AFAD Açıkladı

Çankırı'da deprem oldu. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,5 olduğunu açıkladı.

Çankırı'da Deprem Oldu! AFAD Açıkladı
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AFAD Çankırı'da deprem olduğunu duyurdu. Deprem 4,5 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olduğu belirtildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

# Çankırı # deprem # AFAD
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