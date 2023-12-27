Çankırı'da Deprem Oldu! AFAD Açıkladı

AFAD Çankırı'da deprem olduğunu duyurdu. Deprem 4,5 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olduğu belirtildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.