Çetin Doğan hastaneye kaldırıldı! Rahatsızlığı üzerine ameliyata alındı

28 Şubat davasından tutuklu olan 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan, sağlık durumu kötüleşerek hastaneye kaldırıldı. Doğan ailesinin avukatı Çetin Doğan'ın safra kesesinin alındığını açıkladı.

Çetin Doğan hastaneye kaldırıldı! Rahatsızlığı üzerine ameliyata alındı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Cezaevinde rahatsızlanan 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve ameliyata alındı.

Doğan'ın yaşına bağlı sürekli sağlık sorunları nedeniyle müşahedede tutulduğu ifade edildi.

Avukat Hüseyin Ersöz, Çetin Doğan'ın sağlığı hakkında açıklama yaptı. Ersöz, Doğan'ın İzmir F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tansiyon değerlerinin yükselmesi üzerine haftasonu Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılığını belirtti. Ersöz, Doğan'ın safra kesesinin ameliyat ile alındığı bilgisini verdi.

Emekli Orgeneral Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirten Avukat Hüseyin Ersöz, "Yaşına bağlı sürekli sağlık sorunlarından dolayı hastanede müşahede altında tutulmaya devam edilmektedir. Müvekkilimize eşi Nilgül Doğan refakat etmektedir" dedi.

Adli Tıp Kurumu, Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan hakkında "kocamışlık ve sürekli hastalık" raporu verdi. Avukaet Ersöz, Doğan’ın adli tıp dosyasının 2023 yılı Nisan ayından bugüne Cumhurbaşkanının önünde bulunduğunu ifade etti.

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# Çetin Doğan # Ege Üniversitesi Hastanesi # 28 şubat
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