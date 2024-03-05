JP Morgan'dan faiz artışı beklentisi! Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'ye çıkaracağı değerlendiriliyor

Yatırım bankası JPMorgan nisanda Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor. JPMorgan, enflasyonun şubatta beklentileri aşmasının ardından Merkez Bankası'nın nisan ayında politika faizini 500 baz puan daha artırarak yüzde 50'ye çıkaracağını tahmin etti.

Ancak aynı banka daha önce Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'e yükselttiği faiz artışıyla, faiz artışı döngüsünün biteceğini öngörüyordu.

JPMorgan, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 45'te tuttu. Merkez Bankası'nın kasım ve aralık aylarında faizi indirebileceğini belirtti.

Yine yatırım bankası olan Citibank'tan ise "Merkez Bankası duruşunu gözden geçirebilir" yorumu geldi.