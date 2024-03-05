İstanbul'daki feci kaza bir aileyi yok etti!

İstanbul TEM Otoyolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı. Kazada 4’ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'daki feci kaza bir aileyi yok etti!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İstanbul'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Olay saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolunun Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde yaşandı.

Seyir halindeki Soner K.’nin kullandığı otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kazada, aynı aileden olduğu öğrenilen Fatma Gürsoy, Şükrü Okur, Melek Okur, Muhammet Alihan Okur ve Ecrin Okur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Soner K., sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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