Erzincan'da feci kaza! 6 kişi ölümden döndü

Erzincan'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Erzincan-Refahiye kara yolunun Sakaltutan Geçiti oldu.

Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki E.T. yönetimindeki 34 AN 9710 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ET. ile araçtaki 42 yaşındaki N.U, 28 yaşındaki G.U, 42 yaşındaki M.T, 8 yaşındaki T.B.U. ve 5 yaşındaki İ.S.T. yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.