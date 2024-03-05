Erzincan'da feci kaza! 6 kişi ölümden döndü

Erzincan'da, Erzincan-Refahiye kara yolunun Sakaltutan Geçiti'nde trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan'da feci kaza! 6 kişi ölümden döndü
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Erzincan'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Erzincan-Refahiye kara yolunun Sakaltutan Geçiti oldu.

Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki E.T. yönetimindeki 34 AN 9710 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ET. ile araçtaki 42 yaşındaki N.U, 28 yaşındaki G.U, 42 yaşındaki M.T, 8 yaşındaki T.B.U. ve 5 yaşındaki İ.S.T. yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Erzincan # trafik kazası
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