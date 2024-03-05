MOSSAD ajanı olduğu tespit edilmişti! Hamza Turhan Ayberk kimdir?

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanan 7 kişiden biri de Hamza Turhan Ayberk. Kamuoyunun yakından tanıdığı bu isim, İsrail'e bilgi sızdırdığı tespit edildiği için gözaltına alındı. Peki Hamza Turhan Ayberk hakkında ne biliyoruz?

HAMZA TURHAN AYBERK KİMDİR?

Hamza Turhan Ayberk, Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü. Sık sık televizyonların konuğu olan Ayberk'in Türkiye'deki yabancılar hakkında MOSSAD'a bilgi sızdırdığı belirlendi. Emekli olduktan sonra özel dedektiflik yapan Ayberk, 2019 yılında, Belgrad'da eğitim aldı. Ayberk'in MOSSAD faaliyetleri kapsamında gizli haberleşme uygulamaları kullandığı ve ödemeleri kripto para olarak aldığı belirlendi. Hamza Turhan Ayberk, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı.