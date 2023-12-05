Çevreyi Koruma Harcamalarında Artış! 140,3 Milyar Lira Oldu

Çevreyi korumaya 140 milyar lira harcandı. Türkiye'de çevre koruma harcamaları 2022'de yıllık bazda yüzde 111,4 arttı.

Çevreyi Koruma Harcamalarında Artış! 140,3 Milyar Lira Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı.

Çevre koruma harcamaları 2022'de yıllık bazda yüzde 111,4 artarak 140,3 milyar lira oldu.

Harcamaların yüzde 70,3'ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 26,1'i genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 3,6'sı da hane halkları tarafından yapıldı.

Bu harcamaların yüzde 60,9'u atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 25,3'ü atık su yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,2'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan, yüzde 4'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 2,4'ü toprak, yer altı, yüzey sularının korunması, kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 3,3'ü de diğer çevre koruma konularından oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# tuik # çevre
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