Hakkari'de Öğrencilerin Kaldığı Pansiyonda Yangın Çıktı! 12 Öğrenci ve 1 Öğretmen Hastaneye Kaldırıldı

Hakkari'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda yangın çıktı. 12 öğrenci ile 1 öğretmen dumandan etkilendi. Erzurum'da ise öğrenciler içtikleri mevye suyundan zehirlendi.

Hakkari'de Öğrencilerin Kaldığı Pansiyonda Yangın Çıktı! 12 Öğrenci ve 1 Öğretmen Hastaneye Kaldırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunun üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, öğrenciler görevlilerce binadan tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 12 öğrenci ile bir öğretmen hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle pansiyonun bir bölümünde hasar oluştu.

Erzurum'da 9 Öğrenci Zehirlendi!

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Anadolu Lisesi'nde ise eğitim gören 9 öğrenci rahatsızlandı.

İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin, içtikleri meyve suyundan dolayı zehirlendiği belirlendi. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Hakkari # erzurum # yangın
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