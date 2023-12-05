Alanya'da 3 Katlı Bina Çöktü

Antalya'nın Alanya ilçesinde Konaklı Mahallesi'ndeki bir sitede 2 katı tadilatta olan 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

AFAD ve AKUT ekipleri tedbir amaçlı bina enkazında arama çalışması yaptı.

Binanın 2 katının lojman olarak kullanıldığı ve çökme esnasında boş olduğu öğrenildi. Ekipler binanın yapımı devam eden tadilattan dolayı çöktüğünü değerlendiriyor.