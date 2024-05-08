CHP Genel Başkanı Özel, Cumhuriyet Gazetesinin 100. yıl kutlama programında konuştu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesinin 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhuriyet Gazetesinin 100. yıl kutlama programında konuştu!
Editör: Metehan Gül
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Özgür Özel, konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyet devriminin kalıcı olabilmesi, aydınlanma devriminin sürmesi, yüzyılları geçmesi ve "ilelebet payidar kalabilmesi" için özgür basının olması gerektiğini bildiğini, bu nedenle Cumhuriyet Gazetesini önemsediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhuriyet Gazetesinin 100. yıl kutlama programında konuştu! - Resim : 1

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ SARAÇHANE ÇAĞIRISI!

Özgür Özel, "CHP olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce, tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat mağdurlarını, müfredattan endişe duyanları, laik eğitim isteyenleri, çağdaş cumhuriyet için çağdaş eğitim talep edenleri İstanbul'da saat 13.00'te Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz." dedi.

Cumhuriyet Gazetesinin kurulduğu günden bugüne hiçbir zaman bir siyasi partinin gazetesi olmadığını kaydeden Özel, Cumhuriyet'in şehitleri olan bir gazete olduğunu dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhuriyet Gazetesinin 100. yıl kutlama programında konuştu! - Resim : 2

BİR BÜYÜK MÜCADELENİN ATEŞİNİ HEP BİRLİKTE YAKACAĞIZ!

Özel, kamuya personel alımında mülakatın kaldırılmaması ve yeni müfredatın yarattığı endişelerin ortada olduğuna değindi.

Özel, "Herhalde bunu açıklamak için en doğru kürsü ve en doğru yer burasıdır. CHP olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat mağdurlarını, müfredattan endişe duyanları, laik eğitim isteyenleri, çağdaş cumhuriyet için çağdaş eğitim talep edenleri İstanbul’da saat 13.00'te Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz. Onların sesini duyuracağız. Onları dinleyeceğiz. Onların sesine ses olacağız. Bir büyük mücadelenin ateşini hep birlikte yakacağız."

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhuriyet Gazetesinin 100. yıl kutlama programında konuştu! - Resim : 3

Programa Özel'in yanı sıra, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, bazı CHP ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, bazı milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve çalışanları katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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