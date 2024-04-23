CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 23 Nisan mesajı

Türkiye genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu yaşanırken siyasi parti liderleri de kutlama mesajları yayımlıyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mesajında, dünyada pek az parlamentoya nasip olmuş bir biçimde çok zor koşullarda halkın sandıktan çıkan iradesini yansıtarak 104 yıl önce açılan Meclisin hem kurtuluş mücadelesini yönettiğini hem bağımsızlığı kazandığını hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu belirtti.

Demokrasinin, 104 yıllık tarih içerisinde çeşitli bahanelerle akamete uğratıldığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

- Partimiz demokrasimizi hedef alan her türlü eylemin karşısında kararlılıkta durmuş, kuruluş kongremiz olarak kabul ettiğimiz Sivas Kongresi'nden bu yana Cumhuriyeti, demokrasiyi ve ulusal egemenliği korumayı ve yaşatmayı en büyük görev ve sorumluluk olarak benimsemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugün geldiğimiz aşamada, yetkilerinin aşındırıldığı, saygınlığının zedelendiği açıktır. Parlamentomuzun saygınlığına halel getiren her bir adım, kuşkusuz milletimizin iradesini engellemektir.

Parlamentonun kuruluşundaki saygınlığına yeniden kavuşması için kuvvetler ayrılığının gerçekten tesis edilebilmesini sağlamak durumunda olduklarını vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı: