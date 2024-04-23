Meral Akşener'den 23 Nisan mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayımladı. Akşener mesajında, "Cumhuriyetimizin en kıymetli mirasçıları olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

Meral Akşener'den 23 Nisan mesajı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken siyasi parti liderlerinden de kutlama mesajları gelmeye devam ediyor.

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Meral Akşener paylaştığı mesajda, 23 Nisan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, kuvvetin milletin iradesine, makamın milletin kalbine, geleceğin de milletin evlatlarına ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettikleri gün olduğunu belirtti.

Meral Akşener, mesajında, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için Birinci Meclisimizin çatısı altında toplanan tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüz'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyen küçük hanımların ve küçük beylerin, Cumhuriyetimizin en kıymetli mirasçıları olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten 23 Nisan MesajıVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten 23 Nisan MesajıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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