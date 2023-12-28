"Atanmış aday istemiyoruz" diyen CHP’liler, ön seçim için “namus ve şeref“ sözü veren Özgür Özel’e tepki gösterdi.





- Şimdi ekranlar önünde hepinize namus ve şeref sözü bundan sonra karar güç yetki örgütündür ön seöimin teminatı bir genel başkan olacağım söz veriyorum.

CHP lideri Özgür Özel'in "ön seçim" vaadi havada kaldı.



Genel başkan seçildiği 4 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'da belediye başkanı adaylarının ön seçimle belirleyeceğini söyleyen Özgür Özel’in sözünü tutmamasına CHP’liler tepki gösterdi.



"Atanmış aday istemiyoruz" diyen parti üyeleri CHP Genel Merkezinin kapısına dayandı.



Genel Merkez yönetimini eleştiren CHP üyeleri, genel merkezin seçilmesi garanti olarak değerlendirdiği

Ulusal Kanal’ın ulaştığı CHP’li kaynaklar, CHP genel merkezinde özellikle belediye başkanlarının belirlenme sürecinde iki başlı bir sürecin gün yüzüne çıktığına dikkat çektiler.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun etkisinin hissedilir derecede baskın olduğunu söyleyen kaynak, Özgür Özel’in pasif tutumunun liderliğinin sorgulanmasına neden olduğunu aktardı.



Öte yandan parti içerisinde başta milletvekilleri ile Kılıçdaroğlu’nun yakın isimlerin yerel seçimlerin ardından olağanüstü kurultay toplanması için hazırlıkların sürdüğünü bildiriliyor.