CHP Milletvekili trafik kazası geçirdi

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop-Samsun karayolunda trafik kazasında yaralandı.

CHP Milletvekili trafik kazası geçirdi
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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.50 sıralarında Sinop-Samsun yolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Sinop yönüne seyir halinde olan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan minibüse arkadan çarptı.

YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Kazada Milletvekili Karadeniz ile araçta bulunan eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

# chp # Sinop
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