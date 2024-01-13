CHP MYK'dan bozguncu bildiri

Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberi sonrası CHP Merkez Yürütme Kurulu'nu olağanüstü topladı.



Yaklaşık 7 saat süren toplantıda CHP MYK'sı terörle mücadeleye devam eden cephedeki Mehmetçiğe moral vermek yerine bozguncu bir bildiriye imza attı. Bildiride, "Vatanımızın dört bir yanına bayrağımıza sarılı şehit cenazeleri gelmekte ve görülüyor ki, iktidar partisi, Mehmetçiklerimizin güvenliğini tam olarak sağlayamamaktadır" ifadeleri yer aldı.



Bildiri sadece bu sorularla sınırlı kalmadı. CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin olduğu Meclis'te operasyonlara ilişkin bilgilendirme istedi.