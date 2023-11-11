CHP ve HEDEP'ten Meclis'te Oturma Eylemi

Genel Kurul sıralarına vurarak Yargıtay’ın kararına tepki gösteren CHP ve HEDEP’li vekillerinden Cengiz Çandar ve Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan kol kola fotoğraf paylaştı.

Oturma eylemi yapan CHP ve HEDEP’ye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan tepki geldi.

"Bizim TBMM’de oturma eylemine değil, çalışma eylemine ihtiyacımız var. Bugün ortaya çıkan sorunu hukuk içinde çözmek mümkün. Yasama organı TBMM bunun için var. İki yüksek mahkemenin farklı kararları üzerinden sokak çağrısı yapmak, milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı’na yönelik ithamda bulunmak, anayasal düzeni ortadan kaldırma iftirasını atmak, son derece çirkin bir davranıştır ve sorumsuzca bir harekettir."

Yargıtay'ın kararına karşı CHP ve HDEP yan yana gelirken Vatan Partisi MKK üyesi Avukat Erdem Cömert, 14’üncü maddeyi gerekçe gösteren Anayasa Mahkemesini eleştirdi.

"Bir milletvekili ağır suç işleyen bir durum yapıyorsa burada dokunulmazlık falan olmuyor. Hakkında uygulanan karar da seçim sonrasına kalmıyor. 14. madde altında suçluysak milletvekili seçilsek bile dokunulmazlık maddesinden faydalanamayız. Eğer mahkeme 14. madde suçu olarak görüyorsa bunu eleştirebiliriz ama 14. madde suçundan yargılanan 1 kişi için dokunulmazlık vardır. 5 yıl sonra uygulanmalıdır diyemeyiz, çünkü bu istisnadır.



MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de “ya Anayasa Mahkemesini kapatacağız ya da yeniden yapılandıracağız” dedi.

"Bizim dağda, taşta başını ezdiğimiz teröristler, AYM’ye arka kapıdan giriyor. AYM tarafından can simidi atılıyor. Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız. AYM geleneği 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı. AYM bir defa Anayasa’nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi."