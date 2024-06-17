Los Angeles'ta orman yangını felaketi: Acil tahliyeler ve kayıplar

Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinin kuzey bölgelerinde meydana gelen orman yangını, geniş bir alanı etkisi altına alarak binlerce kişinin evlerini terk etmesine sebep oldu.

Los Angeles'ta orman yangını felaketi: Acil tahliyeler ve kayıplar
Editör: Yağmur Biçen
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 Cumartesi günü ormanlık bir alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarların da etkisiyle hızla yayıldı ve 14 bin 625 dönümlük araziyi kül haline getirdi.

Yangınla mücadele ekipleri, hem havadan hem de karadan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Ancak, yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranları ve kuvvetli rüzgarlar yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.

Yetkililer, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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