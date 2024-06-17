Vatandaş kurbanlıkla beraber duvardan aşağı düştü

Rize’de bir vatandaş, kurbanlığı götürdükleri esnada kurbanlıkla beraber duvardan aşağı düştü.

Vatandaş kurbanlıkla beraber duvardan aşağı düştü
Editör: Yağmur Biçen

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de Kurban Bayramı ibadetini yerini getirmek için bir araya geldiler. Rize Merkeze bağlı Hamidiye Mahallesinde de bir aile kurban kesmek için ahırdan kurbanlıklarını çıkardı. Vatandaşlar kurbanı iplerle beraber kesim alanına götürmeye çalıştılar.

Ahırdan çıkan kurbanlık gitmek için sahiplerini zorladığı esnada merdiven çıkan kurbanlık bir anda ani bir hareket edince duvardan aşağıya düştü. O esnada kurbanın ipini tutan Bayram Aslan da duvardan aşağı düştü. Alanda bulunan vatandaşlar endişeyle duvardan aşağıya düşen kurbanlığı ve Aslan’ı kontrol etti. Duvardan aşağıya düşen kurbanlık ve Bayram Aslan’da hiçbir yaralanma oluşmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# koyun # Kurban Bayramı
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