CHP'de Krizin Gölgesinde İmamoğlu Kampanyası! CHP İlçe Adaylarını Belirleyemedi

Yerel seçimler için hazırlıklar yapılırken CHP'de İstanbul ilçeleri için aday listesi krizi yaşanıyor. Aday belirleme krizi nedeniyle İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları belirlenemedi.

CHP, Haliç Kongre Merkezi'nde Özel-İmamoğlu krizinin gölgesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı Tanıtım Toplantısını yaptı.

İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının duyurulması hedeflenmişti. Ancak 4 Ocak'ta Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında anlaşmazlık yaşandı. İmamoğlu, kendi adaylarının gösterilmesini istedi. Özel bu talepleri reddedince Parti Meclisi belediye başkan adaylarını görüşmedi.

İstanbul toplantısı bu gerilimi içinde yapıldı. Hem Özel hem de İmamoğlu parti içinde yaşanan krizi kamuoyuna yansıtmamaya çalıştı. İlçe belediye başkan adayları tanıtılmadı, kriz nedeniyle toplantı İmamoğlu'nun seçim kampanyasına dönüştürüldü.

Aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine cezaevlerinde yatanlara selam gönderdi. Özgür Özel, "Tayfun Kahraman'ı, Osman Kavala'yı, Mine Özerden'i, Çiğdem Mater'i selamlıyorum." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise yaptığı konuşmada AK Parti'nin adayını merak etmediğini söyledi. İmamoğlu, "Ben adayı hiç merak etmiyorum siz niye merak ediyorsunuz?" dedi.

Toplantıya eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu da davetliydi ancak katılmadı. Kılıçdaroğlu'na yakın delegeler de toplantıda yer almadı.