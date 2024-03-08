CHP'den adaylara "DEM Taahhütnamesi"

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, DEM Parti çıkışı yeni krize yol açarken genel merkezden belediye başkan adaylarına taahhütname hamlesi geldi.

CHP, yerel seçim için belediye başkan adaylarına “Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi” ve “Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi” gönderdi. Belgede, adayların "Siyasi ayrımcılık" yapmayacağına yönelik sözler yer aldı. Belgede ayrıca toplumu yozlaştıran LGBT propagandası da yapıldı.

İki taahhütname seçimlerde aday gösterilen toplam 1142 belediye başkan adayın imzasına sunuldu.

Burcu Köksal'ın başlattığı "belediyenin kapısı DEM Parti'ye kapalı" tartışması sürerken CHP Genel Merkezi'nin adaylara gönderilen metnin 4'üncü maddesinde, "Siyasi ayrımcılık" yapılmayacağına dair taahhüt edildiği, "Liyakatten taviz vermeyeceğime, siyasi ayrımcılık veya kayırmacılık yapmaksızın halkın yanında, halkla iç içe çalışacağıma..." ifadeleri yer aldı.

CHP TAAHHÜTNAMESİNDE LGBT DAYATMASI

7'nci maddede ise bireyi yalnızlaştıran, aile kavramını hedef alan LGBT propagandasına yer verildi. Etnik köken, dini inanç ifadelerinin yer aldığı maddeye, "Vatandaşlarımızın cinsiyet gibi farklılıklar nedeniyle dışlanmasına izin vermeyeceğime" sözlerinin yazılması dikkat çekti. Adaylardan bu ayrımcılıklara izin vermemesi için söz istendi.