Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi, İstanbul'u hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya mitinginde Yeniden Refah Partisi'ne yüklenmiş, eski AK Parti’li isimlerin aday olarak kendilerine kaybettirmek istediklerini söylemişti. Erdoğan konuşmasında, "Bize kaybettirmeye çalışıp çeşitli beyanlar ve imalarla gölgemizde yürümeye çalışanlara müsaade etmeyiz. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse zübük siyasi tiplerinden çekmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Fatih Erbakan ise Erdoğan'a İstanbul'u örnek göstererek yanıt verdi. Erbakan, "Yeniden Refah Partisi, hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar, İmamoğlu'ndan gidecek. Eğer öyleyse DEM Parti, seçime girmesin mi? Seçime girerse AK Parti'ye kazandıracak." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise Yeniden Refah Partisi'nin kazanma iddiasında olmadığını belirterek "Aday çıkartması kime sorsanız AK Parti'ye zarar verir diye düşünür" dedi.