Yeniden Refah Partisi'nden FETÖ yanıtı!

Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Yakup Aslan'ın sunduğu Başkent Kulisi programına konuk oldu.

Suat Kılıç, partinin Genel Sekreteri Suat Pamukçu'nun, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın yanında FETÖ'cülerin olduğu yönündeki iddiaya ilişkin konuştu. Kılıç, "Hedef aldığı kişi ve süreçler gerekli açıklamaları yapacaktır. Suçlamayı yapanın net somut ifadeleri ortaya koyması lazım. Elinde daha fazlası da varsa yargıya gitmesi lazım." dedi.

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Suat Kılıç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partilerinden istifa ederek başka partilerden aday olan isimleri üstü kapalı eleştirmesini de değerlendirdi. Kılıç, konuyla ilgili "Cumhurbaşkanımız parti adı zikretmeden değerlendirme yaptı. Yeniden Refah partisi ile ilişkilendirmemek lazım. Belki kişisel olmuştur. AK Parti'den ayrılanların sadece Yeniden Refah değil başka partilerden aday olanlar da var." dedi.