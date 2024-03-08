Birleşmiş Milletler Raportörü'nden İsrail'e silah ambargosu talebi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’e silah ambargosu ve ekonomik yaptırımlar uygulamanın Gazze’de devam eden soykırımı engellemenin tek yolu olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Raportörü'nden İsrail'e silah ambargosu talebi
Birleşmiş Milletler Raportörü'nden İsrail'e silah ambargosu talebi
Editör: Uğur Çam

Francesca Albanese, sosyal medya hesabından BM Genel Sekreteri Antonia Guterres’in İsrail’in Gazze’deki saldırılarında yakınlarını kaybedenlerin aileleriyle yaptığı görüşmeye dair açıklamasını alıntılayarak paylaşımda bulundu.

BM Rapotörü Albanese, paylaşımında, “Gazze’deki soykırımı durdurmanın tek yolu, İsrail’e silah ambargosu ve ekonomik yaptırımlardır. Şimdi ateşkes.” ifadelerini kullandı.

Filistin’in BM Daimi Temsilciliği, soykırımla yargılanan İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ailelerini kaybetmiş 10 kişilik Filistinli bir heyeti dün, tanık olarak BM’deki yetkilerle bir araya getirmişti. Filistinli heyet, Guterres ve BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile görüşmüştü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# filistin # gazze # israil # Birleşmiş milletler
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