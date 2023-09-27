CHP'den FETÖ'yü Koruyan AİHM'e Destek

Batı’nın, Türk yargısına baskı aracı olarak kullandığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yüksel Yalçınkaya davasında FETÖ’yü koruyan kararına, muhalefetten destek geldi.

CHP'den AİHM'e Destek

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararına uyulmasını istedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim süreci boyunca FETÖ ve PKK iltisakları nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK’lılara sahip çıkmış, iktidara gelmeleri halinde görevi iade sözü vermişti. CHP Yöneticileri de il il gezerek KHK’lılarla buluşma toplantıları yapmıştı.



FETÖ yargılamaları ve KHK’lıların göreve iadesi için Eylem Planı hazırlayan Deva Partisi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bylock ve Bank Asya kararına sahip çıktı.



DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, AİHM kararının silahlı terör örgütü üyeliğine ilişkin diğer ceza yargılamalarını da etkilemesi gerektiğini söyledi.

- Bu kapsamda, devam eden yargılamalar karara bağlanmalı, sonuçlanan dosyalarda da yeniden yargılamanın önü acilen açılmalıdır.

AİHM kararında ortaya koyulan tespitler ve kararın diğer yargılamaları da ilgilendiren etkisi dikkate alınarak devam eden yargılamalar bu esaslar çerçevesinde karara bağlanmalı; sonuçlanan dosyalarda da yeniden yargılamanın önü acilen açılmalıdır. (…) Bürokrasiyi ve zaman kaybını minimum seviyede tutmak için KHK Mağduriyetleri Eylem Planımızda da açıkladığımız gibi derhal bir kanuni düzenleme yapılmalıdır.



