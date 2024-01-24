CHP'li vekil NATO kararının gerekçesini Ulusal Kanal'a anlattı

Evet diyenlerin kendisini ikna edemediğini belirten Akbulut, NATO’ya karşı olduğunu ve İsveç konusunda da atılan adımları samimi bulmadığından dolayı hayır oyu kullandığını belirtti.

Meclis Genel Kurulu’ndaki İsveç’in NATO’ya üyelik oylamasında partilerinin duruşuna rağmen kabul oyu vermeyen milletvekilleri de oldu.



Onlardan biri de CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut. Akbulut CHP’den hayır oyu veren tek kişi.



Akbulut, 110 milletvekilinin katılmadığı NATO oylamasında hayır oyu kullanmasının gerekçesini Ulusal Kanal’a anlattı.

“NATO’YA KARŞI ÇIKIYORUM”

- Partimiz bir grup kararı almadı. Ben NATO’ya karşı çıkıyorum. İsveç’in üyeliği konusunda da atılan adımları gerçekçi ve samimi bulmuyorum. ABD’nin güdümüne girmiş NATO, Türkiye’nin düşmanıdır. ABD, tüm terör örgütlerini desteklemektedir. Onun başını çektiği NATO da Türkiye’ye hiçbir hayır getirmez.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da oylamada çekimser kaldı. Ulusal Kanal’a konuşan Çan, oyunun gerekçesine ilişkin AK Parti’nin İsveç konusunda ikircikli politikaları ve söylemlerinde uyuşmazlık olduğunu ifade etti.

“SUİSTİMAL POTANSİYELİNDEN ÇEKİMSER KULLANDIM”