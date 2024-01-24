Fail belli: NATO Gladyosu

Türkiye Gençlik Birliği’nin düzenlediği anma törenine Vatan Partisi üyeleri, ağabeyi Ceyhan MUMCU ile birlikte yakınları da katıldı.

- ABD’nin/NATO’nun hep hedefinde olmuş, emperyalizme ve siyonizme amasız ve fakatsız karşısına dikilip, kaçak dövüşmeden, mertçe, Türkiye’yi ve mazlum milletleri hedef alanlarla savaşmış, su katılmamış devrimciyi anıyoruz.

7 Ocak 1993 günkü yazısında Barzani-CIA ve MOSSAD arasındaki bağlantıya değinmişti Uğur Mumcu. Ertesi gün “Ültimatom” başlıklı yazısında, Kürtçülüğün yabancı istihbarat örgütleriyle olan bağlantıları açıklayacağını yazmıştı. Vatansever Gazeteci Türkiye’de bir “federasyon” plânlandığının farkındaydı.



24 Ocak 1993’ün karlı bir Ankara sabahında evinin önünde arabasına yerleştirilen bomba tuzağıyla katledilen Uğur Mumcu ölümünün 31. yılında evinin önünde anıldı.





- Dün NATO’nun genişlemesine oy verenler bugün timsah gözyaşlarıyla geldiler Uğur Mumcu’nun şehit olduğu bu yere. Sahte Atatürkçüler dikildi, uğurlar olsun türküsü söylendi, karanfiller bırakıldı, özgürlük naraları attılar ve NATO’nun genişlemesine oy verdiler.

"UĞUR MUMCU NATO İCİN SAKINCALI BİR İSİM AB İCİN SAKINCALI BİR İSİMDİ, İSBİRLİKCİLER İCİN SAKİNCALİ BİR İSİMDİ, HALKİN YİĞİT BİR EVLADİYDİ"





Türkiye Gençlik Birliği’nin düzenlediği anma törenine Vatan Partisi üyeleri, ağabeyi Ceyhan MUMCU ile birlikte yakınları da katıldı.

"UĞUR MUMCUNUN ÖLÜMÜNÜN ARKASINDA NATO VAR VURGULARI

Ceyhan Mumcu, NATO’nun genişlemesine onay verenlerin kardeşinin düşmanı olduğu vurguladı, Uğur Mumcu’nun taşıdığı emperyalizme karşı mücadele mirasının Türkiye Gençlik Birliği tarafından sürdürüleceğine dikkat çekti.



