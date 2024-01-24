Bankalarda yeni dönem! Sınırlama geliyor...

Bankalar, şubelerdeki yoğunluk için ATM'lerde yeni düzenlemeye gidiyor. Buna göre şubelerdeki nakit çekim işlemlerinde banka şubelerinden 10 bin TL altı tutar çekilemeyecek.

Bankalarda yeni dönem! Sınırlama geliyor...

Özellikle yaşlı ve engelliler para çekerken sıklıkla banka şubelerini tercih ediyor. 

Ancak bankalar, şubelerdeki günlük yoğunluğu azaltmak ve işçi maliyetinden tasarruf etmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Buna göre, banka şubelerinden günlük 10 bin TL'nin altında nakit tutar çekilemeyecek. 10 bin TL altı işlemler için müşteriler ATM'lere yönlendirilecek.

Konu ile ilgili geçtiğimiz dönemlerde açıklama yapan uzman isimler, “Bankalar uzun zamandır bunu yapmaya çalışıyor. Hem kiralardan hem işçi maliyetinden kısmak, şubeleri küçültmek istiyorlar. Yaşlı ve engelliler zorlanacak tabii ki ama işte kapitalizm budur. 10 bin TL limit kulağa çok gelebilir ama 370 dolar ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Uşak Gündem

Çok Okunanlar
NATO'ya boyun eğenler! Hangi vekil ne oy kullandı?
NATO'ya boyun eğenler! Hangi vekil ne oy kullandı?
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kök maaş hesaplama tablosu değişti! Kök maaş nedir? Nasıl Hesaplanır?
Kök maaş hesaplama tablosu değişti! Kök maaş nedir? Nasıl Hesaplanır?
Şeker hastalarına müjde! Bu tedavi iğneyi kaldırabilir!
Şeker hastalarına müjde! Bu tedavi iğneyi kaldırabilir!
Öne Çıkanlar Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması ne anlama geliyor? Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması ne anlama geliyor? Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Et yiyen bakteri yine gündem Et yiyen bakteri yine gündem