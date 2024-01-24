Bankalarda yeni dönem! Sınırlama geliyor...

Özellikle yaşlı ve engelliler para çekerken sıklıkla banka şubelerini tercih ediyor.

Ancak bankalar, şubelerdeki günlük yoğunluğu azaltmak ve işçi maliyetinden tasarruf etmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Buna göre, banka şubelerinden günlük 10 bin TL'nin altında nakit tutar çekilemeyecek. 10 bin TL altı işlemler için müşteriler ATM'lere yönlendirilecek.

Konu ile ilgili geçtiğimiz dönemlerde açıklama yapan uzman isimler, “Bankalar uzun zamandır bunu yapmaya çalışıyor. Hem kiralardan hem işçi maliyetinden kısmak, şubeleri küçültmek istiyorlar. Yaşlı ve engelliler zorlanacak tabii ki ama işte kapitalizm budur. 10 bin TL limit kulağa çok gelebilir ama 370 dolar ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Uşak Gündem