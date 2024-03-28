Cübbeli Ahmet İsmailağa'da FETÖ'yü işaret etti

Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Cemaatinden dışlandı. Cübbeli Ahmet lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, FETÖ’nün hedefinde olduğu biliniyordu. Ahmet Mahmut Ünlü, 22 Mart’ta İsmailağa’nın içinde FETÖ ile iş tutanların olduğunu açıklamıştı.

Bu çıkışının ardından Cübbeli Ahmet, cemaat lideri Hasan Kılıç ile görüşmek istedi. Ancak cemaat içindeki engelleri aşamadı. Ardından Cübbeli 27 Mart Çarşamba gününe kadar görüşme ayarlanmadığı takdirde elindeki bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

"Bu projeyi, Batılı, FETÖ projesini engelleyeceğiz, bu cemaati kurtaracağız. Son ihtar köprüden önce son çıkış. Bildiklerimizi konuşursak insan içine çıkamazlar."

Cübbeli Ahmet Hoca açıklama yapamadan gece yarısı İsmailağa cemaati yazılı bir açıklama ile cemaat ile bağının olmadığı açıklandı. İsmailağa açıklamasında, Cübbeli Ahmet’in, cemaatin mahremini ortalığa saçtığı belirtildi

İsmailağa’dan gelen Cübbeli Ahmet açıklaması FETÖ’cüler tarafından sosyal medyada köpürtüldü. Emre Uslu ve Adem Yavuz Arslan gibi öne çıkan firari FETÖ’cüler, İsmailağa’nın açıklamasına destek verdi.

Bu gelişmelerin ardından Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube’de canlı yayında konuştu. Kendisi hakkında cemaatten uzaklaştırma kararının alt yapısını hazırlayan kişinin Seyfettin İnanç olduğunu belirtti. Aydınlık Gazetesinin 14 Şubat’ta manşetten yayınladığı “İsmailağa’nın içinden FETÖ çıktı” haberini hatırlattı.

"İsmailağa'nın bütün maddi işlerini, para işlerini toplayan kotaran Seyfettin İnanç'tır. Ekranda görüyorsunuz. Burada ortada oturan Seyfettin İnanç’tır. bu arkadaşın kardeşi Mehmet Bahadır İnanç. Bu kişi FETÖ firarisidir. Şu anda FETÖ'den aranmaktadır. İsmailağa'yı anlamak isteyen Seyfettin'i çözmeden anlayamaz."

Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaati ve FETÖ konusuna dair elindeki verileri 3 Nisan Çarşamba günü açıklayacağını duyurdu.