Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fin gazeteciye hediye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye ziyaretini takip eden Fin gazeteciye ayakkabı armağan etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndaki karşılama töreninde ayakkabısı ıslanan gazeteciye gören Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a gazeteciye ayakkabı hediye edilmesini söyledi.
Doğan'a, ayakkabı ölçülerinin alınıp alınmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'ye "Ayakkabıları getirtiyoruz, bunları yenilememiz lazım." dedi.
Kaynak: Anadolu AjansıKaç adet Togg siparişi verildi? MSB'den o iddialara yalanlama Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor Thodex'in kurucusu Özer hakkında yeni karar