Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti lideri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü. Görüşmede Güney Afirika'nın İsrail’e açtığı soykırım davası değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti lideri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ağırlık olarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dava sürecinin değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Türkiye'nin, insanlık suçu işleyen İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# cumhurbaşkanı erdoğan # Ramaphosa
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