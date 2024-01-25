Fatih Camisi'ndeki saldırgan için istenen ceza belli oldu

Fatih Camisi'nde 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu.

Fatih Camisi imamı Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'in bıçakla, Yusufcan İslam’ın ise darp sonucu yaralandığı olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

İddianamede, sanık Ömer Salgın hakkında, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik ise "kasten yaralama" suçundan da 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması, 15 Mayıs'ta yapılacak.