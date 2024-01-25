Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem! Depremle ilgili açıklamalar geldi

Malatya'da, başta Diyarbakır ve Elazığ olmak üzere çevre illerden de hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

Deprem haberi sonrası, vatandaşlar gözünü depremle ilgili yapılacak resmi açıklamalara çevirdi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.3 OLARAK AÇIKLANDI!

Malatya'da meydana gelen şiddetli depremle ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alana bilgiye göre, saat 16.04'te gerçekleşen depremin merkez üssü Yeşilyurt ilçesi oldu. Depremin büyüklüğü 5.3 olarak açıklanırken, depremin yerin 6.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

BAKAN ALİ YERLİKAYA'DAN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya açıklamasında, "Malatya Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.

An itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun olmadığını belirten Yerlikaya, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

MALATYA VALİSİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Malatya Valisi Ersin Yazıcı da şiddetli deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Şu ana kadar 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor." diye konuştu.