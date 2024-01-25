Alper Gezeravcı çalışmalarını ve yaşadıklarını anlattı

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu 6. gününde... Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bilimsel deneylere devam eden Astronot Alper Gezeravcı, Axiom şirketinin yayınına katıldı; çalışmalarını ve yaşadıklarını anlattı.

Alper Gezeravcı çalışmalarını ve yaşadıklarını anlattı

Axiom Space, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışmalarını sürdüren Alper Gezeravcı ile görüştü.

Dünyaya uzaydan bakan Gezeravcı, ilk anından itibaren yaşadığı tecrübeyi anlattı. Gezeravcı, "Uzaydan Dünya'ya ilk baktığımda Avrasya üzerindeydik. Adaları gördüm, maviliğin ortasında birer elmas gibi parlıyorlardı." dedi.

Gezeravcı, dünyadan Uluslararası Uzay İstasyonuna götürdüğü objeleri aktardı. Gezeravcı, "Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını, ilk örev yaptığım hava kuvvetlerindeki filomun armasını ve benim buraya gelmemi sağlayan bayrağım." ifadelerini kullandı.

İstasyonda her gün yeni bir deneye başlayan Astronot Alper Gezeravcı, yerçekimsizliğe alışmak için çaba gösterdiğini söyledi.

- Deney ve görevlerimiz için titizlikle planlanmış programlarımıza göre çalışmaya ilk andan başladık. Uzay istasyonundaki mürettebat kadar rahat hareket edebilmek için zaman ve çaba gerektiğini söyleyebilirim. Bu beceriyi kazanmak için çok fazla çalışıyoruz. Yerçekimsizlik hissi muhteşem.

Gezeravcı, Uzay Programı kapsamında yeni bir deneye daha başladı. Deneyin adı ALGALSPACE... Deneyle, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Balkanlı Özçimen'in, Antarktika'ya yaptığı bilim seferinden getirdiği mikroalgler, ilk kez uzay koşullarında gözlemlenecek ve üretimi denenecek.

Çalışma sadece Türkiye için değil tüm dünya için de bir ilk olacak.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranıGündem
# alper gezeravcı # deney # uluslararası uzay istasyonu
Çok Okunanlar
Bir kaşık balla enfeksiyonu yok ediyor! Salgına karşı evde bitkisel çözüm!
Bir kaşık balla enfeksiyonu yok ediyor! Salgına karşı evde bitkisel çözüm!
Japonya’daki 7.6’lık deprem! Ölü sayısı artıyor...
Japonya’daki 7.6’lık deprem! Ölü sayısı artıyor...
En düşük emekli aylığı belirlendi! TBMM'de kabul edildi...
En düşük emekli aylığı belirlendi! TBMM'de kabul edildi...
Çocuklara dikkat edin! Vakalar 30 kat arttı!
Çocuklara dikkat edin! Vakalar 30 kat arttı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Öne Çıkanlar İsveç'in NATO üyeliği Meclis'te kabul edildi!│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı İsveç'in NATO üyeliği Meclis'te kabul edildi!│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı Aman dikkat! Ayak şişmesi sorununuz başka hastalıkların habercisi Aman dikkat! Ayak şişmesi sorununuz başka hastalıkların habercisi