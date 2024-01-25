Alper Gezeravcı çalışmalarını ve yaşadıklarını anlattı

Axiom Space, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışmalarını sürdüren Alper Gezeravcı ile görüştü.

Dünyaya uzaydan bakan Gezeravcı, ilk anından itibaren yaşadığı tecrübeyi anlattı. Gezeravcı, "Uzaydan Dünya'ya ilk baktığımda Avrasya üzerindeydik. Adaları gördüm, maviliğin ortasında birer elmas gibi parlıyorlardı." dedi.

Gezeravcı, dünyadan Uluslararası Uzay İstasyonuna götürdüğü objeleri aktardı. Gezeravcı, "Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını, ilk örev yaptığım hava kuvvetlerindeki filomun armasını ve benim buraya gelmemi sağlayan bayrağım." ifadelerini kullandı.

İstasyonda her gün yeni bir deneye başlayan Astronot Alper Gezeravcı, yerçekimsizliğe alışmak için çaba gösterdiğini söyledi.

- Deney ve görevlerimiz için titizlikle planlanmış programlarımıza göre çalışmaya ilk andan başladık. Uzay istasyonundaki mürettebat kadar rahat hareket edebilmek için zaman ve çaba gerektiğini söyleyebilirim. Bu beceriyi kazanmak için çok fazla çalışıyoruz. Yerçekimsizlik hissi muhteşem.

Gezeravcı, Uzay Programı kapsamında yeni bir deneye daha başladı. Deneyin adı ALGALSPACE... Deneyle, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Balkanlı Özçimen'in, Antarktika'ya yaptığı bilim seferinden getirdiği mikroalgler, ilk kez uzay koşullarında gözlemlenecek ve üretimi denenecek.

Çalışma sadece Türkiye için değil tüm dünya için de bir ilk olacak.