Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bir araya geldi. Ekonomi piyasasını yakından ilgilendiren toplantının ardından gözler saat 14.00'te açıklanacak faiz kararına çevrildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamayla birlikte, toplantıda alınan faiz oranı ile ilgili karar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki faiz oranı ne kadar oldu? Merkez Bankası yeni faiz kararını açıkladı! İşte detaylar...

ÜST ÜSTE 8. KEZ FAİZ ARTIŞINA GİDİLDİ!

Genel seçimlerin ardından ekonomide başlayan yeni dönemle birlikte, faiz oranında artışa gidilmeye başlanmıştı.

Söz konusu görev değişikliklerinden önce yüzde 8,5 seviyesinde olan faiz oranı, sırasıyla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e, yüzde 15'ten yüzde 17,5'a, yüzde 17,5'tan yüzde 25'e, yüzde 25'ten yüzde 30'a, yüzde 30'dan yüzde 35'e, yüzde 35’ten yüzde 40'a ve son olarak 21 Aralık Perşembe günü alınan kararla yüzde 40'tan yüzde 42,5 düzeyine yükseltilmişti.

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığına getirilmesinin ardından üst üste 7 kez faiz oranında artışa gidilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün bir araya geldi. Toplantının ardından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile ilgili alınan karar açıklandı.

Buna göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarıldı.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin, öngörülen dezenflasyon süreci ile tutarlı seyrettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirmektedir. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür.

Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."