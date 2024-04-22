Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Sudani bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a kritik bir resmi ziyarette bulundu. 13 yıl aranın ardından Irak'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki temaslarını sürdürüyor.

Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer yetkililer tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Bağdat Sarayı'nda Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alınmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, IRAK BAŞBAKANI SUDANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ziyareti kapsamında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda Sudani ile yaptığı görüşme, basına kapalı gerçekleşti.