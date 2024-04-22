Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'a resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer yetkililer tarafından resmi törenle karşılandı.

ERDOĞAN, IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi. Bağdat Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Reşid'in görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı.

Yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konularının ele alındığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak’tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak’ın istikrarı için önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Irak’ın iş birliği içinde atacağı adımların bölgesel kalkınma ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.