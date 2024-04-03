Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm kadroyu sorumlu tuttu! İşte Erdoğan'ın MYK toplantısındaki değerlendirmeleri

Yerel seçimlerdeki başarısızlık için ilk olarak "Sandık sonuçları bize mahalli idarelerde bir irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni değerlendirmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını masaya yatırmak için kurmaylarını toplandı. AK Parti Genel Merkezi’nde Merkez Yürütme Kurulu toplantısı düzenlendi.

Toplantıda bilgiler paylaşıldığını belirten AK Parti kaynakları, Erdoğan’ın toplantıda yüze 35’lik oy oranından partideki tüm kadroları sorumlu tuttuğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortada oy kaybının yanında, kan ve ruh kaybı bulunduğunu düşünüyor. Kaynaklara göre toplantıda Cumhurbaşkanı, kendisi dâhil AK Parti yönetiminde yer alan kimsenin 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamayacağını, oy kayıplarının tek bir soruna ve tek bir başlığa indirilemeyeceğini, nerede eksik, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu olduğunu belirtti.

AK Parti kaynaklarına göre Erdoğan toplantıda, "Güneşi gören buz gibi erimemek, ağır bedeller ödememek için AK Parti hatalarını görüp kendini toparlamak zorunda" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MYK toplantısında ekonomideki olumsuz tabloya da dikkat çektiği bildirildi.

Kaynaklara göre Cumhurbaşkanı’nın yaptığı değerlendirmede hayat pahalılığı, Kovit-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı süreçleri ile başlayan ve artış gösteren enflasyon baskısı ve sonuçlarının 31 Mart’ta derinden hissedildiğini, önleyici tedbirlerin yeterli olamadığını, tüm illerde serzenişlerini dinlediği emekliler başta olmak üzere toplumun birçok kesiminin refah kaybına uğradığını, süreç içinde emeklilerin sıkıntılarını hafifletme çalışmalarının da istenilen noktaya ulaşmadığını belirttiği ifade edildi.