Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye eleştiri!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsrail’in başarısız saldırı girişimiyle ilgili olarak “İki taraf da farklı şeyler söylüyor, sahiplenme yok” dedi. Durumu “akla ziyan” olarak niteleyen Erdoğan, sahada ve diplomaside İsrail’e sınırsız destek veren ABD’nin tutumunu eleştirdi.

- Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Yani sahiplenme yok. Konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran'ın yaptığı açıklamalarda şöyle hakikaten 'Bu doğru söylüyor.' diyemiyorsunuz. İsrail'inkini zaten hiç diyemiyorsunuz. Bu arada tabii Amerika'yı ileri sürüyorlar. Amerika'nın yaptığı açıklamalarda da 'Haberimiz vardı-yoktu' gibi laflar var. Ve çok daha önemlisi Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinde de Amerika'nın, son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. Burada, herkes Filistin'in yanında yer alırken Amerika ne yazık ki burada yine İsrail'in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk. Bunu da çok açık, net şekilde görme imkanımız oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında Irak’a yapacağı kritik ziyareti de değerlendirdi. Erbil ile görüşmenin de ziyaret kapsamında olduğunu söyledi.

- Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti. Günübirlik bir ziyaret. Önce bağdat. Bağdat'taki sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yapacağımız görüşmelerden sonra Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Erbil'de de Kuzey Irak sorunlarını aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Irak-Türkiye ilişkileri genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in 13 Mayıs’ta Türkiye’ye yapacağı ziyaret de hatırlatıldı. Yunanistan’ın Ege'de Deniz Parkı kurma girişimine ilişkin yaşanan gerilime değinmeyen Erdoğan, “İlişkilerimizi çok daha iyi bir konuma nasıl ulaştırabiliriz, onu konuşacağız” dedi.

- Sayın Miçotakis'in ziyareti bir nevi iadeiziyarettir. 'Bu iadeiziyaret de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhaledir.' diyebilirim. Bu önemli merhaleyle ilgili olarak da biz, 'Türkiye-Yunanistan ilişkilerini çok daha iyi bir konuma nasıl taşıyabiliriz?', bunları görüşme fırsatımız olacak.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin tepkisine rağmen Ege'de deniz parkı projesinden vazgeçmeyeceklerini söylemiş; Ankara ile pozitif gündeme odakları bir dönemde Türkiye'nin tepkisini de şaşırdıklarını ifade etmişti.