Hakan Fidan'ın Hollanda temasları! İşte kritik görüşmelerin ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Hollanda arasında 2008'den bu yana icra edilen Wittenburg Konferansı'nın 10. Toplantısı kapsamında Hollanda'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'daki temasları kapsamında Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Bakanımız @HakanFidan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.🇹🇷🇳🇱 pic.twitter.com/mDYdnkJRfJ — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 19, 2024

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan ve Mark Rutte, Türkiye-Hollanda ilişkileri, Gazze'deki son durum, Ukrayna'daki gelişmeler ve terörle mücadele konularını ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha sonra Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Lahey'de Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.