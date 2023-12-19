Darbecilerin Cezası Kesinleşti

Aralarında Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek’inde bulunduğu FETÖ’nün sözde sivil imamları ile darbeyi yöneten askerlere yönelik verilen cezalar onandı.

Darbecilere verilen cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi onadı.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin davanın temyiz incelemesini tamamladı.



Aralarından Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ile dönemin İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van ve 75 kişinin 77’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları kesinleşti.



Onama cezalarının ana başlıkları ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanı'na suikasta teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından oldu.



1762 sayfalık Yargıtay kararında TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesini bombalayan savaş uçak pilotları ve F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun'da da bulunduğu 13 sanığa aynı suçlardan verilen hapis cezaları da onandı.