DEAŞ üyesi yakalandı! Eylem hazırlığı içindelermiş

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

DEAŞ ÜYESİ TACİKİSTAN UYRUKLU ÇIKTI

Terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve eylem arayışında olduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu A.N, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.