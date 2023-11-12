DEAŞ'ın Bomba Uzmanı İstanbul'da Yakalandı!

Yurt içinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT Başkanlığı koordinesinde önemli bir çalışmaya imza atıldı. Çalışmalar neticesinde, DEAŞ'ın Irak'taki yapılanmasında el yapımı patlayıcı uzmanı ve üst düzey görevlerde bulunduğu belirlenen A.J.A'nın İstanbul'da bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı ve örgüt mensuplarına patlayıcı yapımı eğitimi verdiği belirlendi. Şüpheli, Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon yapılan iki adreste gerçekleştirilen aramada, içerisinde sim kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 adet hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre ekipmanı, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanan A.J.A, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.